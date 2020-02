Coronavirus, al numero verde della Regione la domanda più frequente: "Come e dove posso fare il tampone?"

Per la regione Piemonte il numero verde per il Coronavirus è 800 333 444. E' stato ufficializzato nella giornata di ieri, dopo che per giorni sono circolate altre numerazioni.

E' lo stesso numero che risponde per le tasse automobilistiche, caccia e pesca e tanto altro. All'opzione 0 vengono fornite le informazioni generali sul Coronavirus.

Stamattina, attorno alle 10, i tempi di attesa per poter parlare con un operatore erano di circa 10 minuti. 43, in quel momento, le chiamate in coda.

L'operatore in risposta ha spiegato che tutti sono stati formati per dare le prime risposte agli utenti. Nessuna particolare presa d'assalto, "un flusso abbastanza normale", ha ancora chiarito.

La domanda che va per la maggiore: "Dove e come posso fare il tampone?". Sono in tanti, infatti, a volerlo fare, ma, come ha evidenziato l'operatore, è il Servizio di Igiene e Sanità pubblica che valuta la necessità di eseguirlo su pazienti ritenuti a rischio perché presentano determinati sintomi riconducibili al virus.

Si tratta di servizio a domicilio predisposto dall'Assessorato alla Sanità regionale. Viene eseguito dai sanitari del 118 e mai in ospedale.