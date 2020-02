Cuneo: al quartiere S.Paolo la presentazione del progetto "Anziani Attivi"

Giovedì 5 marzo alle 20,30 presso il Centro Incontri Comunale di S. Paolo – in via Teresio Cavallo 47- verrà presentato Anziani attivi, un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e presentato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele in collaborazione con il Comune di Cuneo e l’Istituto di Ricerca Eclectica.

La sfida del progetto consiste nella promozione dell’invecchiamento attivo coinvolgendo un gruppo di persone in un percorso generativo di iniziative di ben-essere relazionale per sé e per gli altri cittadini, e di momenti di scambio intra e inter-generazionali. Un altro obiettivo di Anziani Attivi è sperimentare forme di coinvolgimento attivo nella vita del quartiere che possano ampliare le offerte del Centro Incontri Comunale di S. Paolo con nuove proposte. Infine, in collaborazione con il Comune di Cuneo, si intendono divulgare le iniziative di benessere, culturali e ricreative presenti nella città di Cuneo e rivolte in modo specifico alla terza età.