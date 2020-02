Deroghe alla legge sugli abbruciamenti, Legambiente si schiera contro: "In Regione manca una visione globale"

La Regione Piemonte ha approvato lo scorso 18 febbraio una legge secondo la quale Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo, potrà essere derogato, limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di 30 giorni anche non continuativi per i Comuni montani e per un massimo di 15 giorni anche non continuativi per le aree di pianura.

Le deroghe vanno decise dai sindaci con propria ordinanza, fermo restando i limiti posti dal decreto legislativo 152/2006, che all’art.182 prevede che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare l’abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

“Curioso come gli atteggiamenti della Regione Piemonte siano contrastanti fra loro a seconda del campo di applicazione. Quando parlano di inquinamento atmosferico in città assolvono le auto e incolpano i riscaldamenti, in particolare quelli a biomassa. Ciononostante contemporaneamente liberano le deroghe agli abbruciamenti liberi. Abbiamo l’impressione che il costante appellarsi al semplice buonsenso stia producendo dei cortocircuiti politici”.

Così dichiara il presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta Giorgio Prino, che continua: “Il divieto nasce dalla necessità di contenere il rischio per la salute umana e la deroga in capo ai Comuni lo rende di fatto inutile: è sufficiente che un Comune programmi o distribuisca le giornate di deroga per dar modo di smaltire a fuoco tutto quanto producibile nelle operazioni agricole autunnali e invernali, semplicemente concentrando gli abbruciamenti. Inoltre, posto che gli abbruciamenti sono una fonte significativa, scientificamente accertata, di particolato e Composti Organici Volatili, la deroga è di fatto una valutazione della non pericolosità delle emissioni degli abbruciamenti consentiti. La responsabilità di decidere se tale pratica sia nociva per la salute umana (in termini di inquinanti a tossicità immediata e di accumulo di inquinanti in troposfera) è dunque traslata sui Sindaci (la deroga si applica con ordinanza sindacale) che non hanno una struttura tecnica di supporto, come ha invece la Regione”.

Il mantenimento della pratica di abbruciamento dei residui, oltre a non valutare gli aspetti sanitari, è incongruente con la realtà sotto il profilo ambientale e agronomico: in un sistema di agricoltura industriale che ha causato in 50-80 anni l'impoverimento e la mineralizzazione dei suoli padani (con la liberazione di quantità significative di carbonio) non andrebbe favorita la combustione ma la triturazione e l'interramento (previo l'eventuale compostaggio) dei residui.