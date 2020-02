Diocesi di Saluzzo: il rito delle Ceneri spostato, messe sospese, funerali davanti al cimitero fino a sabato 29 febbraio

La Diocesi di Saluzzo, a firma del Vescovo Cristiano Bodo, nell’ambito dell’emergenza sanitaria in Piemonte e in linea con quanto indicato dalla Curia metropolitana di Torino, ha inviato ai sacerdoti di tutte le parrocchie diocesane, indicazioni relative alle attività religiose e pastorali.

Sono sospese a fino a sabato 29 febbraio tutte le celebrazioni religiose compresa la Messa. Sospeso pertanto il rito delle Ceneri previsto per domani mercoledì 26 febbraio. La celebrazione della Messa con imposizione delle ceneri, potrà essere svolta domenica 1° marzo con l’imposizione delle ceneri direttamente sul capo dei fedeli.

Sempre fino a sabato sono sospese le attività pastorali, catechismo e oratorio così come le attività pubbliche a livello diocesano: conferenze, convegni e corsi.

Per quanto riguarda i funerali nella settimana, avverranno non in chiesa, ma con la Liturgia della Parola o la Benedizione alla salma presso il cimitero, alla presenza dei parenti. La messa in suffragio si celebrerà in data da stabilire in accordo con gli stessi.

Domenica 1° marzo, nella messa, tutti i fedeli sono invitati ricevere la comunione eucaristica in mano (e non direttamente in bocca), di astenersi dal segno della pace e di non usare l’acquasantiera, che sarà svuotata.

La Caritas diocesana, a Saluzzo tenendo presente le indicazioni emanate, continuerà il suo servizio mensa.

Il ritiro di quaresima di giovedì prossimo viene sospeso a data da stabilire.