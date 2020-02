Limone Piemonte: nuova gestione targata ITUR per la biblioteca civica

Nuova gestione per la biblioteca civica di Limone Piemonte. Ad aggiudicarsi la gestione è stata la società di Mondovì Itur, che si occuperà dei servizi bibliotecari e dell'annesso Museo dello Sci per tutto il 2020.

L'attività di Itur sarà incentrata sull'apertura al pubblico dell'istituto culturale, con il coordinamento delle attività connesse: dalla catalogazione dei libri alla gestione dei prestiti, organizzando gli spazi in modo da renderli funzionali per ampliarne la fruibilità degli utenti. Al fine di offrire un servizio di qualità, verrà impiegato personale qualificato per fornire informazioni bibliografiche e supporto nella consultazione dei cataloghi.