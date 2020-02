Sommariva Bosco: con gli incentivi l'economia riparte di slancio

Buoni risultati si sono già riscontrati in seguito all’attivazione delle nuove iniziative per agevolare lo sviluppo economico delle attività commerciali e industriali sommarivesi: la ditta GMT ha acquistato, in coabitazione con un'azienda del Torinese, il fabbricato della ex Burdese serramenti, ove si insedierà nei prossimi mesi.

Nelle ultime due settimane sono arrivate anche le richieste di due aziende sommarivesi, una per l’ampliamento e l'altra per la costruzione di un nuovo fabbricato sul terreno di proprietà.

Presso un’altra azienda è già stato effettuato un sopralluogo per l’acquisto di terreni adiacenti al fabbricato già esistente per un ampliamento dell’attività e una ulteriore grande azienda della zona ha chiesto informazioni per l’eventuale acquisto di terreni già predisposti ad uso industriale.

Il vice sindaco Marco Pedussia ringrazia le associazioni di categoria che hanno diffuso l'iniziativa dell'amministrazione comunale di voler incentivare le nuove costruzioni e gli ampliamenti, ricordando il suo “slogan": il futuro non si immagina ma si crea.