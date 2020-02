Borgo San Dalmazzo: rinviato a data da destinarsi "Un Borgo di Cioccolato"

Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria per il Coronavirus, l’Ass. Ente Fiera Fredda della Lumaca e il Comune di Borgo San Dalmazzo, in accordo con Confartigianato Imprese Cuneo, l’associazione “Amici del Cioccolato” e l’associazione commercianti “Abc Doc”, hanno deciso di rinviare la manifestazione “Un Borgo di Ciocccolato” prevista per sabato 7 e domenica 8 marzo 2020.

“Una decisione non facile - commenta Orazio Puleio, presidente dell’Ente Fiera Fredda della Lumaca di Borgo San Dalmazzo –, presa di comune accordo, in segno di responsabilità per assicurare la buona riuscita dell’evento e nel rispetto di operatori, cittadini, visitatori e di tutti coloro che collaborano ad un appuntamento così articolato e importante per la nostra provincia. L’attuale stato di allerta ci porta a rinviare la ventesima edizione dell’evento in una data che sarà definita in base all’evoluzione, al momento imprevedibile, della situazione nel nostro Paese, sempre con la volontà di operare al meglio per la tutela di tutti e il buon esito della manifestazione”.



Sospeso anche il mercato straordinario per le vie del centro storico previsto per domenica 8 marzo e inserito nel programma della manifestazione “Un Borgo di Cioccolato”.