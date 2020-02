A Dogliani due giornate con "Nati per leggere"

L'Assessorato alle Politiche Culturali e la Biblioteca Einaudi organizzano due giornate per i bimbi con il progetto "Nati per leggere" realizzato grazie al contributo del Centro Rete Monregalese. L’iniziativa sarà un’occasione per avvicinare i bambini, fin da piccoli, al mondo dei libri e per appassionarli al piacere della lettura.

Nati per Leggere, infatti, è un progetto nazionale che si fonda sulla convinzione che la lettura sia un elemento fondamentale di sviluppo della persona.

Il programma prevede:

Sabato 29 Febbraio, presso la biblioteca “L. Einaudi” di Dogliani:

- h. 16.00: lettura animata “L’angolo delle storie” con l’attrice Elena Griseri (adatto ai bambini dai 2 ai 6 anni).

Nel pomeriggio si svolgerà un laboratorio creativo per bambini. Vi chiediamo gentilmente di portare l’astuccio con il relativo materiale (colori, forbici, colla…).

A seguire i bambini nati nel 2018 e nel 2019 riceveranno in regalo un libro e la tessera della biblioteca, come simbolico gesto di benvenuto nel mondo della lettura.

Giovedì 26 Marzo, presso la biblioteca “L. Einaudi” di Dogliani:

- h. 16.30: Come e che cosa leggere?

Questo secondo appuntamento è rivolto in particolare ai genitori. Ospiteremo la psicologa Antonella Marenchino che sottolineerà l’importanza della lettura come pratica positiva da avviare quanto prima nella vita dei bimbi e darà consigli utili per orientarsi nella scelta dei libri e sulle modalità di lettura.