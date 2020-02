Bene Vagienna: l’importanza del progetto “Teniamoci il tappo”

L'importanza del progetto "Teniamoci il tappo"

Gli insegnanti e gli alunni delle classi prime, seconde e terze della Primaria di Bene Vagienna, ringraziano il maestro di religione di Trinità, Claudio Daniele, responsabile di un progetto che da anni caratterizza la nostra scuola: “Teniamoci il tappo”.

I suoi interventi sono stati infatti una preziosissima lezione di vita, che ha saputo rendere visibile il valore della raccolta differenziata dei tappi di plastica.

La raccolta è lo strumento per sostenere l’associazione umanitaria fossanese “Insieme per l'India Onlus”, che si occupa di sostegno ed aiuti a distanza a bambini poveri dell'est asiatico. Il maestro, attraverso la proiezione di foto, ha reso visibile e fatto conoscere l’indigenza in cui vive la popolazione, ma soprattutto ha saputo evidenziare che casa, cibo, salute, istruzione, ovvero i capisaldi del diritto all’infanzia, dovrebbero essere garantiti a tutti i minori, senza distinzioni, mentre questo non avviene in molte regioni dell'India. Con questa motivazione gli alunni si cimentano a conservare e a portare a scuola i tappi di plastica, che a fine anno scolastico verranno raccolti e venduti a ditte specializzate nel riciclarli, per ricavare vasi di fiori, cassette, tubi e altro.

Con il ricavato della vendita dei tappi in plastica, l'associazione finanzia una serie di progetti a sostegno dell'infanzia e delle scuole indiane, gettando anche un piccolo seme di sensibile attenzione ed educazione, all'aspetto ecologico nell'ambiente scolastico.