Savigliano, spostata di un mese anche la Fiera della Meccanizzazione

A causa dell’emergenza sanitaria causata dal “Coronavirus”, il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, al fine di garantire la migliore riuscita dell’evento, ha ritenuto opportuno posticipare di alcune settimane lo svolgimento della 39a edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, che quindi avrà luogo nell’area Fieristica di via Alba da giovedì 16 a domenica 19 aprile e non più da giovedì 12 a domenica 15 marzo.

Nuova data anche per l’evento del “Pre Fiera”, già annullato ieri – lunedì 24 febbraio, ndr – in ossequio alle misure ministeriali e regionali di contenimento del “Coronavirus”. La nuova data dell’anteprima della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, nel corso della quale verranno premiati i vincitori del Concorso Novità Tecniche 2020, è stata fissata per venerdì 3 aprile alle ore 18, sempre presso il Salone d’Onore di Palazzo Taffini.

Nel caso le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 dovessero malauguratamente protrarsi nel tempo, tanto da arrivare a compromettere il buon esito della manifestazione nonostante il suo posticipo, il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano si riserva di adottare ulteriori provvedimenti.

“Dopo aver attentamente valutato l’evolversi della situazione di emergenza sanitaria generale, il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano nell’interesse degli espositori e della riuscita dell’evento ha preso la decisione di posticipare di alcune settimane lo svolgimento della 39a edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano – commenta Andrea Coletti, presidente della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano -. Aspettare qualche settimana nella speranza che l’emergenza rientri, infatti, è sembrata una scelta migliore che non annullare la manifestazione o mantenere inalterate le date con il rischio di non poterla poi fare o vederla svolgersi in scala ridotta. Siamo consapevoli che tale scelta comporta qualche disagio o sacrificio a tutti, dagli espositori ai fornitori, per questo ringraziamo fin d’ora quanti si renderanno disponibili a collaborare e dare il loro contributo in questo momento di difficoltà dettato da cause di forza maggiore. Infine, a prescindere dallo svolgimento della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano 2020, è nostro auspicio che l’emergenza sanitaria rientri al più presto con il minor danno possibile in termini di contagi e vite umane”.