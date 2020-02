Il barbiere Giulio Grosso festeggia 70 anni ed una lunga storia di bottega

Il cavallino usato per tagliare i capelli ai più piccoli è ancora lì nella bottega di via Vittorio Emanuele II, a Bra. In tanti anni chissà quanti visi di bambini imbronciati avrà visto diventare sorridenti di fronte ad un nuovo taglio ed alle sue barzellette.

Martedì 25 febbraio il barbiere Giulio Grosso fa cifra tonda, festeggiando i suoi primi 70 anni e lo fa circondato dall’affetto della famiglia e dei clienti che ancora oggi varcano l’ingresso di uno dei negozi più longevi del centro storico. Un mestiere iniziato da giovane nel 1962, a dodici anni, come garzone di bottega e che, almeno per il momento, non ha alcuna intenzione di lasciare. Nonostante le crescenti difficoltà burocratiche e qualche normale acciacco, non è difficile incrociarlo mentre si appresta ad aprire il negozio ed accogliere il prossimo cliente. In divisa, come si conviene e sempre con lo stesso sorriso, al servizio di un’arte che, tra ricordi e vicende cittadine, dalle mani è passata facilmente al cuore. Tanti auguri Giulio! (