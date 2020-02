Reati alimentari, la soddisfazione di Coldiretti: "Passo avanti importante per smascherare l'illegalità"

Approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge sui reati agroalimentari. Con il volume d’affari annuale del business delle agromafie che è salito a 24,5 miliardi è importante la riforma dei reati in materia agroalimentare per aggiornare le norme attuali, risalenti anche agli inizi del 1900, dalla lotta all’agropirateria e al falso made in Italy all’introduzione del reato di disastro sanitario fino alla possibilità di assegnare in beneficenza, alimenti e bevande confiscati che, seppure non commerciabili, siano utilizzabili e non dannosi per la salute.