Disagi all'ASL di Cuneo: la lettera di una nostra lettrice

Mi reco in orario, alle 9 del mattino, per la visita medica del rinnovo della patente: l’ambulatorio è completamente occupato per la maggior parte da persone anziane, alcune in carrozzella per le visite di invalidità, alcune raffreddate (tosse e sternuti).

La temperatura dell’ambiente è molto elevata e l'attesa per la visita si è protratta per circa due ore a causa di un qualche problema non ben specificato: una bambina s'intrattiene giocherellando tra le gambe dei presenti e verso il piano superiore c'è un discreto andirivieni di mamme con bambini per le vaccinazioni. Quando vado in bagno scopro che non c'è sapone né asciugamani in carta.