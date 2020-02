Asti-Cuneo, Giorgio Bergesio: "Dal Governo solo parole, parole, parole"

“Fino a 8 mesi fa, chi ora siede tra i banchi del governo e presiede il Ministero delle infrastrutture, protestava con presidio davanti alla Prefettura di Cuneo per chiedere lo sblocco dei cantieri. Ad oggi però non è successo nulla. L’Asti Cuneo è ferma ormai da oltre otto anni, per il tenda bis, un collegamento fondamentale con la Francia, da tre anni aspettiamo che ricomincino i lavori già appaltati da ANAS. Lo stesso per la tangenziale di Demonte. Intanto, ai valichi con la Francia i nostri mezzi pesanti subiscono dei divieti di transito assurdi che penalizzano economicamente le imprese della Provincia di Cuneo".