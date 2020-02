Bra, chiuso un tratto della Provinciale 7 a Pollenzo per lavori sullì'acquedotto

La Provincia di Cuneo comunica che, per consentire lo svolgimento di lavori di allacciamento alla rete acquedotto, dalle ore 8 di martedì 3 marzo alle ore 18 di mercoledì 4 marzo 2020 è prevista la chiusura al transito veicolare di un tratto della Strada Provinciale n. 7, tronco Pollenzo – Borgo Nuovo. In particolare, sarà interdetto il transito dall’incrocio con la Strada Statale 231 fino alla rotonda sulla Provinciale 7, in frazione Pollenzo, anche in orario notturno.

Il traffico sarà deviato sulle strade adiacenti segnalate in loco a cura della ditta che si occupa dell’intervento. Sarà garantito l’accesso e l’uscita alle abitazioni da parte dei residenti del tratto di strada interessato dalla chiusura, eventualmente da concordare con l’impresa secondo l’andamento dei lavori. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pubblici allo 0172438346.