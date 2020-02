Cuneo, al Centro Incontri Anziani di via Vaschetto un corso di formazione sull'uso degli smartphone

È in fase di svolgimento, presso il Centro Incontri per Anziani n. 1 di via F.lli Vaschetto, un corso di formazione sull'uso dello smartphone destinato agli utenti della terza età, solitamente meno avvezzi all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Le lezioni si tengono il giovedì dalle 19 alle 20.30, grazie alla disponibilità di Lorenzo Bruno, giovane studente universitario che, gratuitamente, aiuta i partecipanti a risolvere i problemi relativi all'uso dello smartphone e dei social network.

Il corso è completamente gratuito ed è giunto alla seconda lezione; vede la partecipazione di 12 iscritti che vogliono rimanere aggiornati con i “tempi moderni”.