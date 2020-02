In distribuzione a Monforte d'Alba i nuovi sacchi "conformi" per la raccolta rifiuti

La consegna dei nuovi sacchi conformi, di colore bianco e dotati di un codice a barre identificativo e personalizzato per ogni utente, avverrà presso il Palazzo Comunale di Monforte (locale a fianco alla Sala del Consiglio) nei giorni di lunedì 2 e martedì 3 marzo (dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle 17,30); mercoledì 4 marzo (dalle ore 8,30 alle 12,30); giovedì 5 marzo (dalle ore 14,00 alle 17,30); sabato 7 marzo (dalle ore 8,30 alle 12,30); lunedì 9 marzo (dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle 17,30).

Al fine di ottenere i sacchi spettanti è necessario consegnare la lettera ricevuta al proprio domicilio che contiene il codice a barre assegnato alla famiglia o attività. E’ anche possibile ritirare i sacchi in favore di alte utenze, purché ci si presenti agli uffici comunali muniti della lettera ricevuta dall’utente interessato.

Il servizio di Ecosportello è disponibile per tutte le esigenze legate ai servizi di igiene urbana. Gli uffici dell'Ecosportello sono ubicati nei locali comunali in Via della Chiesa (a fianco della Sala del Consiglio).

Telefono: 0172 201054 Mail: ecosportello@strweb.biz

Orario di apertura: lunedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

Il servizio consiste nella gestione di uno sportello dedicato all’utenza per l’erogazione dei seguenti servizi: informazioni sui servizi di raccolta; raccolta reclami relativi ai servizi ed inoltro ordini di servizio alla ditta che svolge il servizio; svolgimento delle mansioni pertinenti previste dai regolamenti comunali del servizio integrato di gestione rifiuti urbani; servizio di consegna sacchi e contenitori in conformità al regolamento sopraccitato; consegna di materiali informativi sui servizi di raccolta, ivi compresi eventuali calendari.

”Attraverso questi servizi - commenta il sindaco Livio Genesio - intendiamo rimarcare come una migliore sensibilità sui servizi di igiene urbana porti a un maggiore benessere per tutta la comunità”.