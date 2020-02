Rocca Cigliè dopo 22 anni saluta il dottor Ruggero Filipponi

Il dottor Filipponi sarà sostituito a partire dal 1° marzo dal neolaureato dottor Alberto Calleri, residente a Magliano Alpi, il quale, a detta del sindaco, "sicuramente saprà farsi apprezzare, applicando le nozioni acquisite in università per risolvere le problematiche quotidiane dei pazienti. Al dottor Calleri la comunità di Rocca Cigliè porge un caloroso benvenuto e auguri di buon lavoro".



Il dottor Filipponi, nel suo intervento di congedo, ha voluto ringraziare tutti i suoi pazienti per la fiducia e l'amicizia dimostrati in questi decenni. Al termine degli interventi, è stata consegnata al medico, a nome dell'amministrazione comunale e di tutti i pazienti, una targa ricordo raffigurante il paese stilizzato, con relativa dedica.