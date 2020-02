Forti raffiche di vento a Bra, cadono tegole e rami

Le forti raffiche di vento, annunciate dall’allerta meteo per la giornata odierna (mercoledì 26 febbraio), si sono fatte sentire anche a Bra, dove si sono spezzati dei grossi rami dagli alberi dei giardini di piazza Roma.

Per fortuna non si registrano danni o feriti nel centro abitato in cui sono volati sacchi di spazzatura e rovinate al suolo anche diverse transenne.

Solo un grande spavento nel cortile dell’ex Caserma Trevisan, dove a cadere sono state, invece, alcune tegole del tetto, con l’area che è stata prontamente perimetrata.

Resta per ora l’allerta meteo.