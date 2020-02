Incidente a Ceva: due auto e tre persone coinvolte

Giornata di interventi per i volontari dei vigili del fuoco di Ceva

Nel pomeriggio la squadra è intervenuta per il taglio di un albero sulla sede stradale nei pressi di Sale San Giovanni.

Poco dopo si è verificato un incidente stradale in Ceva - in via della Repubblica - che ha coinvolto due auto coinvolte e tre persone , di cui una trasporta per accertamenti presso l'ospedale di Mondovì.

L'intervento è durato tre ore e mezzo. Sul posto intervenuti anche i carabinieri e gli addetti della Provincia per la pulizia della sede stradale.