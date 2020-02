Esame per tecnici di Saldatura Controlli non distruttivi a Ceva

Le aziende che rispondono alla norma UNI EN ISO 9712:2012 hanno tutto l’interesse ad avere all’interno del proprio organico un tecnico certificato per i controlli non distruttivi perché, oltre ad essere una figura che conoscerà in modo approfondito le tipologie di difetto delle saldature, rappresenterà un risparmio di tempo e di risorse che andrebbero altrimenti investite in esperti esterni.