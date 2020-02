Influencer per un giorno? Da MondoFood si può!

Al passo con i tempi MondoFood lancia il suo primo Contest Instagram con cui si potrà essere Influencer per un giorno, e – se si vince – premiati per un anno. I passaggi per partecipare sono solo due e sono semplicissimi: dopo aver scattato una foto all’interno di uno dei locali MondoFood, raffigurante un piatto, un drink, una colazione, con o senza la propria presenza, non resta altro da fare se non pubblicarla su Instagram, aggiungendo un tag ed un hashtag specifici (maggiori informazioni sul profilo ufficiale @mondofood).

Le foto non verranno valutate tecnicamente, quindi non per forza bisogna essere fotografi professionisti per partecipare, e a fine marzo verranno selezionate le quattro ritenute più belle e più caratteristiche.

La foto vincitrice, scelta tra le selezionate dal pubblico, regalerà, a colui che l’ha scattata, il caffè gratis per un anno intero nel locale in cui è stata immortalata. Mondofood crede nelle persone, da Mondofood non serviamo pasti, facciamo vivere esperienze.

Mondofood a BRA in Via XX settembre, 10 dal martedì alla domenica dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 24 - tel. 0172242698

Mondofood a Mondovì Breo, Piazza della Repubblica 5, tutti i giorni dalle 7,30 alle 24 - tel. 017444440

Mondofood a Mondovicino, Piazza Cerea 15/17, tutti i giorni dalla 8,30 alle 21 - tel. 0174529376www.mondofood.itprenotazioni@mondofood.it