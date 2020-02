Alcune immagini di questo Carnevale di Valle 2020, che ha davvero convolto tutta la Valle Grana. Un vero e proprio lavoro di squadra, in cui hanno creduto davvero in tanti e che ha premiato gli organizzatori per l'ottima riuscita di tutte le tappe.

I festeggiamenti, che hanno coinvolto grandi e piccoli, hanno preso il via lo scorso 9 febbraio a Caraglio, poi sabato 22 a Valgranda, domenica 23 a Pardleves e lunedì 24 a San Pietro di Monterosso.