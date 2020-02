Consulta per le attività produttive di Savigliano spostata per via del coronavirus

Consulta per le attività produttive rimandata a Savigliano. Insieme ad altri eventi, luoghi pubblici e scuole anche la Consulta posticipa la sua riunione di questa sera, mercoledì 26 febbraio, in cui si sarebbe dovuto discutere delle attività commerciali e delle misure da adottare per evitare la “desertificazione” del centro città.

Il punto all’ordine del giorno era già saltato per mancanza di tempo durante l’ultima riunione della Consulta, al momento non si sa ancora a quando sarà posticipata.

A Savigliano, gli effetti del coronavirus non hanno ancora avuto delle conseguenze dirette sul tessuto commerciale cittadino, tuttavia i negozi sono rimasti chiusi anche per la festa di Martedì Grasso. Ascom Savigliano conferma che è presto per fare dei bilanci, occorrerà aspettare l’evolversi della situazione durante la settimana, anche per evitare di creare inutili allarmismi.