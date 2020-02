Con il suggestivo incontro tra il dio della musica e quello del vino, Alba Music Festival presenta, con la direzione di Giuseppe Nova e la collaborazione artistica di Giacomo Platini, la XV edizione di Bacco&Orfeo, i Concerti della domenica di Alba e Bra: la grande musica in compagnia del grande vino.

I dodici concerti si svolgeranno per sei domeniche consecutive dall‘8 marzo al 12 aprile: alle ore 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe e al pomeriggio, alle ore 16,30, nel Coro della Chiesa braidese di Santa Chiara. Saranno straordinarie occasioni per trascorrere un’intera giornata tra Langhe e Roero all’insegna della musica, con artisti di notorietà internazionale e repertori di grande interesse.

Al termine di ogni concerto della durata di circa 50 minuti, sarà offerto un calice di vino: un’occasione conviviale d’incontro tra artisti e pubblico, per conoscersi e condividere il piacere dell’arte. Ogni domenica sarà quindi dedicata ad un differente produttore con ospiti da tutta Italia; quest’anno Cuvage di Acqui Terme AL, la Cantina di Casorzo AT, la Tenuta Conti Zecca di Leverano LE, l’Azienda Agricola Podere Magia di San Polo D’Enza RE, l’Azienda Agricola Romaldo Greco di Seclì LE, la Casa vinicola de Puppi di Moimacco UD. I concerti saranno introdotti dal musicologo Dino Bosco e i dopo concerto saranno commentati dal sommelier e giudice internazionale Ico Turra.

Programma artistico

La rassegna Bacco&Orfeo 2020, nella sua consueta e varia programmazione, offrirà quest’anno alcuni camei dedicati a Ludwig Van Beethoven, doveroso omaggio al genio di Bonn del quale ricorrono i 250 anni dalla nascita.Si apre domenica 8 marzo con il Quartetto di Praga – Ensemble Martinu, per la prima volta ad Alba, con un repertorio intitolato Miniature all’insegna della varietà dei generi e dei periodi musicali, in cui spicca il nome del compositore boemo Bohuslav Martinu che dà il nome alla formazione; gli stessi musicisti raggiungeranno nel pomeriggio Bra, dove proporranno invece un programma dedicato a I Classici con autori celebri come Haydn, Donizetti e Dvořák.Si prosegue la domenica successiva 15 marzo nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba in compagnia di Vladimir Mendelssohn, tra i più riconosciuti violisti europei che ha calcato i palcoscenici con Gidon Kremer, Kristian Zimermann, Marta Argerich e Andrea Rucli al pianoforte con un programma Tutto Beethoven dedicato a Beethoven. Il duo formato da Daniela Carabellese al violino con il pianista Pietro Laera, sarà invece protagonista a Santa Chiara, accostando questa volta una rarità beethovieniana come la Sonata n.1 op.12 a un capolavoro come la famosa Sonata in la maggiore di Cesar Franck.Domenica 22 marzo tornerà il soprano Sung Hee Park, apprezzata cantante della Corea del Sud e più volte applaudita dal nostro pubblico, per tenere ad Alba un recital con arie di Mozart, Liszt, Verdi, Rossini, Puccini, accompagnata al pianoforte da Giovanni Scotta e con la presenza di altri due soprani della sua celebre Scuola vocale: Injeong Hwang e Sang Eun Kim. Nel pomeriggio a Bra ancora Sung Hee Park e Giovanni Scotta ai quali si unirà il contrabbassista Giorgio Boffa, per un repertorio di tutt’altro tipo che metterà in mostra la versatilità degli interpreti: i grandi classici della canzone americana, con particolare attenzione al musical e alle colonne sonore, da Bernstein a Lloyd Webber per completare con alcune perle di Ennio Morricone. Il 29 marzo si presenterà al mattino ad Alba il programma Tra Italia e Spagna con due artisti spagnoli di grande rilievo come Carles Lama e Sofia Cabruja: il duo pianistico a quattro mani affronterà variazioni su arie d’opera e pagine di de Falla. Tra Francia e Germania con Beethoven e Lalo sarà invece il programma presentato dal Frank Bridge Trio, compagine attiva da molti anni, alle 16.30 come di consueto nella sede braidese di Bacco&Orfeo, la Chiesa di Santa Chiara.Il mese di aprile, domenica 5, sarà inaugurato da Mario Panciroli, virtuoso del pianoforte, che nella chiesa albese di San Giuseppe interpreterà capolavori pianistici come la Suite bergamasque di Debussy e i Quadri di un’esposizione di Musorgskij; al pomeriggio a Bra, saranno protagonisti il violino di Antonio Stradivari del 1695 nelle mani di un artista come Franco Mezzena, che con il pianista Stefano Giavazzi, presenterà due Sonate beethoveniane: la celebre n. 5 detta La primavera e la n. 7 in do minore.Il 12 aprile, giorno di Pasqua e ultimo della rassegna, salirà sul palco albese il direttore artistico Giuseppe Nova, flautista di fama internazionale, accanto all’arpista Marta Facchera; brindisi finale a Bra nel pomeriggio, dopo il concerto di Taras Zanchak, straordinario violoncellista ukraino formatosi alla celebre Scuola del Conservatorio di Mosca e Peter Caelen al pianoforte, con un programma intitolato Ludwig e il flauto magico con un repertorio tutto tedesco dedicato a Schumann e alle famose Variazioni di Beethoven sui temi de Il flauto magico mozartiano.

Calendario

Domenica 8 marzo ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Miniature Quartetto di Praga - Ensemble Martinu Miroslav Matějka flauto Radka Preislerová violino Bledar Zajmi violoncello Štepán Kos pianoforte

Musiche di Schubert, Chopin, Mozart, Martinu, Piazzolla

Dopo concerto con i vini di Cuvage

Domenica 8 marzo ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

I Classici Quartetto di Praga - Ensemble Martinu Miroslav Matějka flauto Radka Preislerová violino Bledar Zajmi violoncello Štepán Kos pianoforte

Musiche di Haydn, Donizetti, Dvorák

Dopo concerto con i vini di Cuvage



Domenica 15 marzo ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Tutto Beethoven 1Vladimir Mendelssohn viola Andrea Rucli pianoforte

Musiche di Ludwig van Beethoven

Dopo concerto con i vini de Puppi

Domenica 15 marzo ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Le grandi sonate Daniela Carabellese violino Pietro Laera pianoforte

Musiche di Beethoven, Franck

Dopo concerto con i vini de Puppi



Domenica 22 marzo ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

I 3 soprani Sung Hee Park soprano Giovanni Scotta pianoforte con la partecipazione di Injeong Hwang e Sang Eun Kim

Musiche di Mozart, Rossini, Verdi, Delibes, Puccini

Dopo concerto con i vini delle Tenute Conti Zecca



Domenica 22 marzo ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra Movie to Musical Sung Hee Park soprano Giorgio Boffa contrabbassoGiovanni Scotta pianoforte

Musiche di Bernstein, Lloyd Webber, Morricone

Dopo concerto con i vini delle Tenute Conti Zecca



Domenica 29 marzo ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Tra Italia e Spagna Carles Lama e Sofia Cabruja Duo pianistico a quattro mani

Musiche di Rossini, Bellini, Puccini, Bizet, De Falla

Dopo concerto i vini di Podere Magia



Domenica 29 marzoore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Tra Francia e GermaniaFrank Bridge Trio - Roberto Mazzola violino Giulio Glavina violoncello Mariangela Marcone pianoforte

Musiche di Beethoven, Lalo

Dopo concerto i vini di Podere Magia



Domenica 5 aprileore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Acquerelli Mario Panciroli pianoforte

Musiche di Debussy, Musorgskij

Dopo concerto con i vini di Romaldo Greco



Domenica 5 aprile ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Tutto Beethoven 2 Franco Mezzena violino Stefano Giavazzi pianoforte

Musiche di Ludwig van Beethoven

Dopo concerto con i vini di Romaldo Greco



Domenica 12 aprile ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Jeu d’eau et d’amour Giuseppe Nova flauto Marta Facchera arpa

Musiche di Bach, Debussy, Faurè, Bizet

Dopo concerto con i vini della Cantina di Casorzo



Domenica 12 aprileore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, BraLudwig e il flauto magico Taras Zanchak violoncello Peter Caelen pianoforte

Musiche di Beethoven, Schumann

Dopo concerto con i vini della Cantina di Casorzo

Le Cantine presenti in questa edizione

Cuvage di Acqui Terme ALCasa vinicola de Puppi di Moimacco UDTenute Conti Zecca di Leverano LEAzienda Agricola Podere Magia di San Polo D’Enza REAzienda Agricola Romaldo Greco di Seclì LE Cantina di Casorzo ATL e degustazioni saranno accompagnate dai prodotti Roero Gris di Santa Vittoria D'Alba e per la domenica di Pasqua dalle Colombe pasquali Maina.

I dopo concerto saranno commentati dal sommelier e giudice internazionale Ico Turra. I luoghi dei concertiAlba, Chiesa di San Giuseppe, Piazzetta San Giovanni Paolo IIBra, Chiesa di Santa Chiara, Via Barbacana Bacco&Orfeo è realizzato:con il sostegno della Città di Alba, e della Città di Bra, assessorati alla CulturaFondazione Piemonte dal Vivo - Regione Piemonte in collaborazione con:Centro Culturale San Giuseppe Alba, Associazione "E. Molinaro" Bra, Amici di S. Chiara e di Bernardo Antonio Vittone, Musica in Bra, Istituto Professionale Statale “Velso Mucci” di Bra, Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero, Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, Parco Culturale Langhe Monferrato Roero, Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato

Biglietteria e prenotazione posti

Abbonamento ai 6 concerti di Alba (con posto riservato): 21 euroAbbonamento ai 6 concerti di Bra (con posto riservato): 21 euro. Abbonamento ai 12 concerti di Alba e Bra: 30 euro. Abbonamento riservato agli Amici di Alba Music Festival: 15 euro(valido per i concerti di Alba e Bra). Abbonamento riservato ai tesserati dell’Università delle Tre Età “Alba Pompeia” e Arci Bra Uni-Tre, allievi del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”, del Civico Istituto Musicale “Adolfo Gandino”, della Scuola Media a Indirizzo Musicale “Sandro Pertini”, del Liceo Musicale “Leonardo da Vinci”, della Scuola Media a Indirizzo Musicale “Giovanni Piumati”, Associazione “padre Ettore Molinaro”, Amici di Santa Chiara Bra: 21 euro (valido per i concerti di Alba e Bra). Gli abbonamenti sono acquistabili on line (www.albamusicfestival.com) o all’ingresso dei concerti. Ingresso singolo con prevendita e posto riservato nelle prime file acquistabile esclusivamente on line: 12 euro. Ingresso singolo alla biglietteria fino a esaurimento posti: 10 euroIngresso gratuito per i minori di 10 anni.

Informazioni: info@albamusicfestival.comwww.albamusicfestival.comtel. +39.0173.362408 Associazione Incontri Musicali Internazionali CF 02986810048