La Provincia vende un mezzo traccialinee e un rimorchio per trasporto cose

La Provincia ha pubblicato mercoledì 19 febbraio all’albo pretorio l’avviso di procedura pubblica per la vendita congiunta di una macchina operatrice semovente e di un rimorchio di sua proprietà al prezzo totale di 7 mila euro.

Si tratta di un mezzo traccialinee a motore per l’esecuzione ed il rifacimento della segnaletica orizzontale stradale (immatricolato 2005) e di un rimorchio per il trasporto cose (2007). I mezzi sono funzionanti e tutte le spese di volturazione sono a carico dell’acquirente.

L’operazione rientra tra le iniziative di dismissione dei mezzi non più utilizzati e di razionalizzazione del patrimonio dell’ente. I soggetti interessati possono presentare la propria offerta compilando il modello di dichiarazione ed offerta economica, nel rispetto della base di gara e delle modalità di presentazione, entro le ore 12 di lunedì 9 marzo 2020. La documentazione dovrà pervenire in busta chiusa alla Provincia di Cuneo, Ufficio Gestione Patrimonio, corso Nizza 21, Cuneo, a mezzo posta raccomandata o a mezzo corriere privato, oppure mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Cuneo negli orari di apertura al pubblico (dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì).

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, la Provincia provvederà a visionarle e ad accertare che le stesse rispondano ai requisiti richiesti per poi aggiudicare congiuntamente i beni al colui che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa (il prezzo offerto dovrà essere superiore al prezzo posto a base di gara). L’effettiva consegna dei beni sarà subordinata alla verifica dei requisiti di legge e al pagamento del prezzo offerto.

Per informazioni amministrative relative alla procedura rivolgersi, in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì, all’Ufficio Gestione Patrimonio (Bracco – telefono 0171.445532). Per informazioni tecniche sui mezzi e per organizzare un sopralluogo e poterli visionare rivolgersi, in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì, al Magazzino Provinciale del Reparto di Cuneo a Boves (Monge – telefono 0171.389268). Questo avviso è consultabile sul sito internet della Provincia: https://www.provincia.cuneo.gov.it/patrimonio/alienazioni-immobiliari.