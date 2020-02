Valore del paesaggio e turismo sostenibile: firmata una convenzione tra Provincia di Cuneo e Atl

Nuovo passo in avanti per il progetto transfrontaliero “Pays-Aimables” inserito nel Piter “Pays-Sages”. La Provincia di Cuneo è capofila del progetto che costituisce la sintesi del piano territoriale e che ha come obiettivo la messa in valore del paesaggio per un turismo sostenibile.

Martedì 25 febbraio è stata firmata una convenzione con il soggetto attuatore Atl (Azienda Turistica Locale del Cuneese-Valli Alpine e Città d’Arte). Erano presenti la consigliera provinciale delegata Milva Rinaudo per la Provincia e Mauro Bernardi, presidente Atl. La convenzione servirà a sviluppare le attività progettuali legate alla comunicazione delle azioni sul territorio, oltrechè all’organizzazione di eventi come la presentazione del Piano strategico “Turismo di paesaggio” a cui sta lavorando la Provincia con lo Studio Tautemi di Cuneo.

L’organizzazione della presentazione e della divulgazione degli stati di avanzamento del progetto, insieme alle azioni che stanno portando avanti gli altri partner italiani e francesi, potrà ottimizzare la comunicazione dei risultati anche in corso d’opera. Ciò, tra l’altro, attraverso la realizzazione di un contest fotografico sul tema del “paesaggio” e la promozione del “prodotto paesaggio” sul territorio attraverso educational tour per giornalisti, tour operator ed altri operatori.

Intanto continuano gli incontri sul territorio piemontese e ligure (a breve verrà coinvolto il territorio francese) con cui la Provincia informa e condivide con tutti i soggetti interessati e rappresentativi delle realtà locali, le linee progettuali per individuare le aree maggiormente vocate alla fruizione turistica correlata al paesaggio.