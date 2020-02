Cuneo, aveva tentato di speronare l’auto del collega: tassista condannato a cinque mesi di reclusione

Era stato denunciato dal collega taxista per tre diversi episodi risalenti all’ottobre 2018. In un caso l’imputato lo avrebbe affiancato in macchina mimando il gesto del taglio della gola. In un’altra occasione, si sarebbe invece avvicinato minacciandolo. Poi il tentato speronamento del quale era stata testimone una cliente: “Stavamo percorrendo viale Kennedy quando nei pressi della Questura il mio autista ha dovuto sterzare bruscamente per evitare un altro taxi che arrivava dal lato opposto e invaso la nostra corsia. L’autista disse che non si trattava della prima volta”.

Il taxista L.B., è stato condannato dal tribunale di Cuneo a 5 mesi di reclusione, pena sospesa. Secondo il pm Alessandro Borgotallo che aveva chiesto la pena di 11 mesi per violenza privata e minaccia, “fra i due c’era astio, forse per questioni di accaparramento dei clienti”. E fondamentale per la richiesta di condanna era stata proprio la testimonianza della donna che si trovava a bordo del taxi della persona offesa.

L’imputato, pur ammettendo che con il collega c’erano dissidi, si era sempre dichiarato estraneo ai fatti: “Non l’ho mai minacciato e non avevo contatti con lui già dal maggio di quell’anno.”

Il suo avvocato Roberta Rabbia, chiedendone l’assoluzione, aveva espresso dubbi sulla ricostruzione dei fatti: “Sul piazzale dove sarebbe avvenuto l’episodio della minaccia erano piazzate delle telecamere, ma non non è stato possibile acquisire le immagini. Il giorno del presunto speronamento L.B. si trovava da un’altra parte, e anche in questo caso non si è potuto controllare i tracciati registrati dal Gps montato sull’auto. Inoltre la donna a bordo dell’altro taxi aveva indicato una marca di vettura diversa”.