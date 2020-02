Alessandro Colombo amministratore delegato dell’albese Miroglio Textile

Dopo quella di Alberto Racca al timone della capogruppo Miroglio Spa , arrivata nello scorso dicembre, si registra una nuova nomina nella galassia della multinazionale albese del tessile e abbigliamento.



L’incarico è quello assunto da Alessandro Colombo, indicato come amministratore delegato della divisione Textile.



Nel settembre scorso il manager si era visto assegnare l’incarico di business unit director della divisione tessuti, ruolo operativo che continuerà a mantenere, assumendosi al contempo la responsabilità dell’intera società, seconda anima del gruppo al fianco di quella impegnata nell’ambito dell’abbigliamento donna.



Alessandro Colombo vanta una consolidata esperienza internazionale nel settore, avendo ricoperto ruoli di crescente responsabilità in diverse importanti aziende sia in Italia che all’estero, in particolare all’interno del Gruppo Marzotto. Per l’azienda di Valdagno è stato infatti general manager in Cgf Spa, dove si è occupato della riorganizzazione della società, e successivamente direttore della Business Unit Collezioni di Ratti Spa, dedicandosi soprattutto di riorganizzazione, sviluppo strategico e new business.



"Le diversificate competenze del suo profilo – fa sapere l’azienda – sono un’opportunità per dare ulteriore spinta allo sviluppo e al posizionamento di tutti i business di Miroglio Textile, sia sul mercato italiano, sia su quello internazionale".



Miroglio Textile è una delle più importanti realtà del settore tessile in Europa. Opera con quattro siti logistici e produttivi ad alta specializzazione, fornendo servizi su misura per la clientela più esigente dei mercati dei tessuti stampati, dei filati, della carta transfer e film tecnici.