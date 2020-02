Lo stile unico ed elegante del cartongesso

Pare che ultimamente il cartongesso sia uno dei materiali più gettonati da chi desidera avere una casa dall'aspetto moderno, curato, e personalizzato, però senza spendere una fortuna, il cartongesso ha molte qualità: è leggero ed è facile da lavorare, generalmente viene venduto in pannelli di diverse misure e può variare anche negli spessori; le modifiche che vanno per la maggiore, parlando di innovazione dell'aspetto della propria abitazione, è la creazione degli Open Space che però spesso richiedono lo stesso qualche divisore, per isolare ad esempio un angolo cottura; per queste modifiche il cartongesso è l'ideale perché è possibile creare divisori ma facendo in modo che gli ambienti restino comunque in diretta comunicazione.

Riprogettare gli spazi con il cartongesso

Quindi riepilogando possiamo dire che il cartongesso non è un semplice materiale edile, ma è u un vero e proprio materiale artistico con il quale creare non solo modifiche architettoniche all'interno della casa ma vere opere d'arte, come ad esempio i muri a mezza altezza con disegni personalizzati, o le colonne con nicchie, utili a dividere ad esempio il soggiorno dalla cucina, e che in automatico diventano anche dei ripostigli per vasi, scatolame, e tutti quei prodotti che ci servono in cucina a portata di mano; le mensole sono il pezzo forte delle decorazioni in cartongesso, se ne possono creare di tutti i generi, di tutte le misure, sia sospese, che appoggiate direttamente sul pavimento, inoltre il cartongesso è utile anche per rivestire pareti che hanno macchie o sono rovinate in modo irreparabile, insomma una vasta gamma di idee e soluzioni con l'unico imbarazzo, che è quello della scelta; consultarsi con un professionista sarà sicuramente l'idea vincente per rimettere a nuovo la vostra casa facendovi guidare in questo progetto da chi il cartongesso lo sa lavorare bene e con passione da anni come ad esempio Cartongesso Milano

L'arte e la passione del cartongesso

Le pareti in cartongesso sono decorative, risolvono i problemi di spazio e si possono creare anche mensole integrate, nicchie, e altri elementi d'arredo sempre in cartongesso, questo materiale ha la prerogativa di sapersi adeguare ad ogni forma e ad ogni desiderio; tra i materiali edili è noto come uno dei più versatili e dei meno costosi, crea pochi problemi funzionali ed estetici,è perfetto sia nelle case moderne che in quelle più classiche. Per modificare la propria abitazione in maniera perfetta è sempre meglio però affidarsi ad un esperto che potrà insieme voi studiare un progetto di innovazione dei vostri ambienti, ad esempio un muro a a mezza altezza che divida la cucina da un corridoio; così l'ambiente riesce a ricevere più luce, più aria, ma nello stesso tempo gli spazi restano divisi, ben delimitati.

Gli open space glamour

Con il cartongesso è possibile creare un decorativo parapetto per le scale, una bellissima parete divisoria all'ingresso della casa, ma il pezzo forte di questo materiale è senza dubbio il contro-soffitto decorativo, e arricchito da nicchie o altri elementi interessanti ,che possono essere utilizzati anche come ripostiglio; di grande effetto e veramente molto belle sono le nicchie, realizzate sempre col cartongesso piccoli vani dove riporre oggetti di valore, libri, e quant'altro. Come dicevamo all'inizio la richiesta più gettonata ultimamente in fatto di moda per il rinnovo della casa è la creazione degli Open Space, ovvero quelle pareti che dividono ma che non tolgono completamente la visuale da un ambiente all'altro, l'open Space è di grande tendenza e se avete l'idea di farne uno nella vostra casa il consiglio è quello di chiamare un esperto, un professionista che possa cambiare l'aspetto della vostra casa con talento e poca spesa.