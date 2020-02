Sito web multilingua: perché affidarsi ad un’agenzia di traduzioni

Al giorno d’oggi avere un sito web multilingua è importante per moltissime aziende e in modo particolare per quelle che si occupano di vendita online. Solo offrendo all’utente la possibilità di avere informazioni specifiche nella propria lingua infatti è possibile trasmettere serietà e avere successo al di fuori del proprio Paese. Un errore che però ancora oggi commettono in molti è quello di non realizzare traduzioni professionali. Per risparmiare molte aziende preferiscono affidare il lavoro ad un dipendente che conosca delle lingue straniere, ma così facendo si rischia di peggiorare la situazione e di apparire decisamente poco convincenti.

La cosa migliore da fare è affidarsi ad un’agenzia di traduzioni seria e qualificata: ce ne sono diverse che propongono prezzi del tutto abbordabili ed offrono un servizio impeccabile. Una delle migliori in Italia è Espresso Translations , che si avvale di traduttori di alto livello ed è in grado di assecondare qualsiasi esigenza specifica. Scegliere un’agenzia professionale è importante e oggi vedremo nel dettaglio perché non vale la pena rinunciare ad un servizio di qualità.

La traduzione letterale non è abbastanza efficace

Le agenzie professionali si avvalgono di traduttori madrelingua, che effettuano un lavoro a regola d’arte nemmeno lontanamente paragonabile a quello che può essere realizzato da un semplice conoscitore di altre lingue. La traduzione letterale infatti è spesso inadeguata perché nasconde molte insidie e questo è un fattore che spesso viene sottovalutato. Provate a pensarci: quante volte vi è capitato di visitare un sito web tradotto da un’altra lingua all’italiano e aver trovato refusi, strafalcioni, frasi costruite in modo del tutto innaturale? Di certo non vi ha trasmesso serietà! Per questo è importante affidarsi ad un’agenzia di traduzioni seria, che si avvalga di madrelingua: solo questi professionisti riescono a tradurre in modo naturale qualsiasi testo.

Ogni settore ha la sua terminologia specifica

Un altro aspetto che bisogna sempre considerare è che ogni settore ha la propria terminologia, quindi per quanto si possa conoscere un’altra lingua difficilmente si riesce a tradurre alla perfezione un testo che contiene termini specifici. Solo dei traduttori esperti sono in grado di offrire la massima serietà e di realizzare un lavoro a regola d’arte, perché attingono ad un lessico decisamente più ampio a seconda dell’ambito specifico di riferimento. Le migliori agenzie si avvalgono di professionisti specializzati nei vari settori: medicina, finanza, editoria, marketing, giurisprudenza e via dicendo.

Una sola lingua spesso non basta

Avere un sito web doppia lingua (ossia italiano e inglese) spesso è insufficiente al giorno d’oggi, perché per molte aziende è importante aprirsi ai mercati internazionali. Grazie ad internet infatti è possibile vendere praticamente ovunque nel mondo e di conseguenza in più lingue risulta tradotto il portale e maggiori saranno le possibilità di guadagno. Rivolgendosi ad un’agenzia di traduzioni professionale è possibile ottenere un servizio completo in molteplici idiomi e non solo in inglese o in francese. Naturalmente, è difficile trovare un singolo professionista o un dipendente interno all’azienda che sia un esperto conoscitore di tutte le lingue del mondo ed è quindi molto utile affidarsi ad un’agenzia.