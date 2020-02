Società Cattolica Assicurazione entra nel Car di Ubi Banca che sale al 18,714%

Il Comitato Azionisti di Riferimento di Ubi Banca ha ricevuto in data odierna richiesta di adesione da parte della Società Cattolica di Assicurazione, con l’1,01% del capitale sociale di UBI Banca.



La richiesta è stata approvata all’unanimità da tutti i componenti il CAR.



Il Comitato di Presidenza del CAR ha espresso particolare soddisfazione per la decisione di Cattolica Assicurazione, anche in funzione dello standing della Compagnia e del significativo momento che Ubi sta attraversando.



A seguito dell’adesione la percentuale del capitale di Ubi Banca in capo ai componenti del CAR passerà al 18,714%.