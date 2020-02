Alba, il Carnevale di corso Piave slitta ma non salta: la festa spostata a domenica 15 marzo

Si svolgerà domenica 15 marzo - e non più domenica 1° marzo come previsto – il Carnevale di corso Piave, organizzato dal Comitato Albauno – che riunisce i commercianti della zona – e dall’Amministrazione Comunale della Città di Alba, in collaborazione con il Borgo del Fumo e il Comitato di Quartiere.

L'evento, attesissimo in città, deve soggiacere alle più recenti direttive governative legate all'emergenza nazionale Coronavirus, che prevede rigide prescrizioni in materia di eventi e assembramenti di persone.



Gli organizzatori sono comunque al lavoro per allestire una grande festa, che coinvolgerà le famiglie ed è dedicata in particolare ai più piccoli. Il programma della manifestazione resta al momento confermato: inizio alle ore 14 con la sfilata delle maschere tradizionali e dei personaggi più amati dai bambini, che potranno divertirsi con i giocolieri e il trucca-bimbi nella strada chiusa al traffico da via padre Girotti a viale Vico; un punto merenda sarà organizzato dal Borgo del Fumo per distribuire golosità e bevande calde per grandi e piccini.



Dal palco all’altezza di via Pietro Ferrero, l'emittente Radio Alba trasmetterà l’evento in diretta ed intratterrà i bambini con la baby dance, mentre nella via sfileranno le auto storiche del sodalizio Auto Motor story.



Per l’occasione, i bambini delle scuole primarie del Borgo Piave hanno già realizzato centinaia di bellissimi disegni a tema Carnevale, che verranno esposti nelle vetrine dei negozi di corso Piave e che i piccoli artisti potranno visionare con le proprie famiglie mentre ritireranno dai negozianti, aperti per l’occasione, un regalo di coriandoli per allietare la festa.