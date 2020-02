Consegnata la targa ufficiale della Regione per il montepremi del 44° Concorso Nazionale di Chitarra “Ansaldi” a Briaglia

La Targa ufficiale della Giunta Regione Piemonte è stata assegnata per il monte-premi del 44° Concorso Nazionale di Chitarra “Ansaldi” che si terrà nei giorni 24-25-26 aprile 2020 a Briaglia.



Parimenti sono stati assicurati premi di rappresentanza in ricordo dell’ingegnere Carlo Giuseppe Battaglia, che fu Presidente della Academia Montis Regalis, per musica antica, nonchè del Comune di Carrù e del Luons club Carrù-Dogliani. Libri d’arte e storia per i vincitori li hanno decisi la Città di Cuneo, il Consiglio della Regione Piemonte, la Fondazione CRT.



Come programmato le prove di esame si terranno a Vicoforte Santuario, nella Casa Regina, il 25 e 26 aprile, mentre il concerto di apertura e la cerimonia di premiazione a Briaglia. Il concerto vedrà alternarsi il solista Lorenzo Micheli Pucci, toscano, vincitore del primo premio della categoria “Giovani concertisti” della edizione 2019, e la corale “Due torri – Monica Tarditi” diretta da Daniele Bouchard.