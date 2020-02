Domenica a teatro a Fossano per i più piccini

Domenica 1 marzo alle ore 16 al Teatro i Portici di Fossano torna la rassegna Domenica a Teatro dedicata ai ragazzi e alle famiglie. L'iniziativa propone spettacoli delle più note compagnie professionali, operanti sul territorio regionale, nazionale e internazionale.

Il prossimo appuntamento, l’ultimo della rassegna, è domenica 1 marzo alle ore 16 con “Il paese dei quadrati magici”, liberamente ispirato al racconto di Pinin Carpi “L’isola dei quadrati magici” di Gimmi Basilotta, Isacco Basilotta e Jacopo Fantini, musica di Roberto Avena e Isacco Basilotta, voce fuori campo di Luca Occelli, scenografie di Jacopo Fantini, costumi di Elisa Tardivo e regia di Alessandro Lay della compagnia Il Melarancio/Cada die Teatro.

“I colori sono come suoni che si fanno suonare dalle mie mani!” diceva il pittore Paul Klee. Così quando voleva dipingere, andava nel suo studio, suonava un po’ il violino, poi guardava i quadri che aveva iniziato ma che non aveva finito, ne sceglieva uno su cui lavorare e lasciava che la musica dei colori facesse danzare le sue mani sulla tela. Un giorno, uno scrittore che sapeva ascoltare la musica dei colori, guardando i quadri di Klee, immaginò la storia colorata di un marinaio curioso che aveva navigato in tutti i mari e aveva esplorato i paesi più strani e curiosi e che un giorno approdò a un’isola misterioso, mai comparsa su una mappa, dove sui fiumi sorgevano improvvise tempeste, sugli alberi crescevano frutti a forma di dado, gli abitanti avevano forme geometriche e dove un principe tiranno impediva a chiunque di divertirsi, rendendo il suo popolo stanco e rassegnato. Lo spettacolo si ispira al racconto di Pinin Carpi e all’opera di Paul Klee, ripercorrendo con una commistione di linguaggi la vicenda narrata, attraverso un suggestivo viaggio tra suoni e visioni, proponendo al giovane pubblico una storia che parla di libertà, di lotta contro l’ingiustizia e l’oppressione.

I biglietti sono in vendita al Teatro i Portici nell’orario di apertura. Il giorno della rappresentazione la biglietteria aprirà alle ore 14.30.