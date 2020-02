Fossano: Quattro passi nell’Atrio, ieri e oggi

L’Atrio dei Gentili si prepara a festeggiare un compleanno importante: 25 anni!

L’associazione culturale nasceva il 14 dicembre 1996 a Fossano, grazie all’intuizione di diverse persone (e la partecipazione della Diocesi e dell’Ac come co-fondatori). In un momento di passaggio culturale ed ecclesiale come quello che stiamo vivendo, si rende necessario riprendere in mano le ragioni degli inizi, riordinare il patrimonio biblico e teologico che si è condiviso nel corso degli anni (incontri, seminari, cicli di conferenze, convegni, spettacoli…), considerare le sollecitazioni che giungono dall’interno e dall’esterno della Chiesa oggi, per dare nuovo slancio, il prossimo anno in occasione della celebrazione del venticinquesimo, ad una realtà che ha accompagnato, stimolato e nutrito una generazione di persone che cercavano, allora come oggi, un modo di essere cristiani nel mondo.

Per questo ha organizzato un evento di memoria individuale e collettiva, di preghiera e festa intitolato “QUATTRO PASSI NELL’ATRIO, IERI E OGGI” che si svolgerà nel pomeriggio di sabato 7 marzo (dalle 14.30) nei locali del Seminario Interdiocesano di Fossano (viale Mellano 1).

IL PROGRAMMA

– ore 14.30 accoglienza

– ore 14.45 saluto dei co-presidenti

– ore 15.00 “Diamo i numeri di questi 25 anni”: presentazione multimediale

– ore 15.15 “Testimonianze di chi c’era o è arrivato poco dopo”: Roberto Tibaldi, Aldo e Nuccia Milano, Irma Salvagno… e altri.

– ore 16.15 coffee break

– ore 16.45 “Rilettura dello Statuto dell’Atrio”: mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo

– ore 18.00 messa, celebrata da mons. Piero Delbosco, vescovo di Fossano e Cuneo

– ore 19.30 cena nel salone della chiesa di san Filippo a Fossano (l’associazione offre il primo piatto e vino/bevande; ognuno è invitato a portare con sé altro da condividere insieme).

NOTE ORGANIZZATIVE

– Chi desidera partecipare alla cena deve prenotarsi entro il 1° marzo con un messaggio whatsapp o telefonando (ore serali) a Silvana Barberis 349 2916636 oppure inviando una e-mail ad atriogentili@gmail.com

– Specificare eventuali esigenze personali (necessità di babysitter per i figli, intolleranze alimentari, ecc…).