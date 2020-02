Il Team Idea Bici di Roreto di Cherasco invita a Gareggiando in “West Langa”

Il Team Idea Bici di Roreto di Cherasco organizza per domenica 15 marzo Gareggiando in “West Langa”, 1ª prova Coppa Piemonte XC e 1ª prova Campionato provinciale XC. L’evento si terrà a Bossolasco e gode della collaborazione del Comune, della Pro Loco e della Protezione Civile locale.



Il percorso della competizione, tracciato da Billy - guru del MTB -, è di 7 chilometri, da ripetere più volte in base alle categorie e unisce il piacere di pedalare alla bellezza del panorama circostante. Ogni atleta, infatti, correrà il pericolo di farsi distrarre dal suggestivo scenario che vi si presenterà davanti.



Per tutti i partecipanti il ritrovo è previsto alle ore 9, presso gli impianti sportivi di corso Paolo della Valle, mentre le partenze sono due, in base alla categoria di appartenenza: alle ore 10 per J/S/V e alle ore 10.03 per P/D/G/SgA/SgB/F.



L’iniziativa rientra nel progetto “West Langa”, dove ogni anno la gara di XC viene disputata in una diversa località della Langa, in modo da promuovere e far conoscere il territorio e la natura del West Langa.



Il costo dell’iscrizione è di 13 euro e sono previsti premi ai primi cinque arrivati di ogni categoria. Gli organizzatori fanno sapere che è obbligatorio il casco rigido, vige il regolamento ACSI e la gara si svolgerà con ogni condizione meteo. In caso di pioggia, il percorso sarà modificato in mattinata. Si declina, inoltre, ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone e/o cose. Maggiori informazioni ai numeri 0173/71129 (Gian), 0172/495864 (Matteo).