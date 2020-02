Coronavirus, la denuncia della Fp Cisl: "Sospesi permessi, ferie e uscite anticipate per chi lavora nelle case di riposo"

La CISL FP intende comunicare la propria solidarietà e il suo sostegno morale a tutti gli Operatori Socio Sanitari e agli infermieri che lavorano presso le strutture per anziani, chiamati in prima persona ad affrontare l’emergenza sanitaria del Coronavirus.



In questi giorni, infatti, ogni casa di riposo ha provveduto a predisporre ordini di servizio e avvisi al personale, che recepiscono l’Ordinanza n. 1/2020 emanata dal Ministero della Salute in Intesa con il Presidente della Regione Piemonte, riguardanti le nuove norme comportamentali da seguire nelle strutture per anziani.



Una delle poche certezze che abbiamo sul coronavirus è che può essere più pericoloso nelle persone anziane. E non perché le persone più avanti con gli anni sono più a rischio contagio rispetto ai giovani, ma perché in questa fascia della popolazione si hanno maggiori probabilità di sviluppare infezioni gravi. Per questo, nelle case di riposo, si richiede una maggiore attenzione sia nelle misure di prevenzione, sia in caso di contagio sospetto.



Ecco perché la situazione è particolarmente seria in questi ambienti dove è stato interdetto l’accesso ai “volontari” e sono state limitate le visite dei parenti che aiutano sia il personale dedicato che gli ospiti nelle funzioni quotidiane di “imboccamento dei pasti”, di animazione e altre attività.



Tutto il personale è stato richiamato in servizio e sono stati sospesi i permessi, le ferie, i cambi turno e le uscite anticipate.



Pertanto il personale, già cronicamente sotto numero in quasi tutte le realtà di cui si parla, vede aumentare i propri carichi di lavoro ed è chiamato a tenere comportamenti scrupolosi a favore della salute degli ospiti, quasi mettendo in seconda linea la propria.



A questi lavoratori che stanno agendo in emergenza, con umanità, professionalità e competenza, va la nostra vicinanza e il nostro affetto.

La segreteria Fp Cisl