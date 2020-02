Donna di Portacomaro la prima ricoverata all'ospedale Massaia di Asti per Coronavirus

Dopo alcuni casi sospetti, fortunatamente rilevatisi tutti negativi, si registra anche nell’astigiano il primo ricovero per conclamata infezione da coronavirus Covid-19.

Si tratta di una donna, residente a Portacomaro paese, attualmente ricoverata in una delle 16 camere “a pressione negativa” di cui dispone il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardinal Massaia.

Lo ha annunciato il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, attraverso un breve post pubblicato sui suoi profili social, nel quale specifica che la paziente faceva parte del gruppo di persone, tornate lo scorso 18 febbraio da un soggiorno marino ad Alassio, in osservazione dopo che, ieri, è stato appurata la positività al virus di un’altra ospite della struttura, una signora lombarda che vi soggiornava dall’11 febbraio. “È in 'isolamento' e non ci sono pericoli di contagio”, scrive Rasero.