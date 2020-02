18 milioni di euro dal Governo per le strade provinciali della Granda: l’annuncio di Chiara Gribaudo

Il Governo ha ripartito in tempi rapidi le risorse stanziate dalla legge di bilancio per le strade provinciali: un totale di 995 milioni di euro in 5 anni, di cui ben 18 arrivano in provincia di Cuneo.

“Un’ottima risposta alle richieste che il territorio ha fatto in questi mesi, e che vede anche un giusto riequilibrio fra le province del Piemonte in termini di finanziamenti ricevuti” dichiara la deputata PD Chiara Gribaudo, commentando il decreto per il finanziamento della manutenzione straordinaria della rete viaria di Province e Città metropolitane.

“Per Cuneo arriveranno subito 1 milione di euro, 2 milioni nel 2021 e quasi 5 milioni ogni anno fino al 2024. Ora tocca alla provincia presentare programmi di intervento che dovranno recare concreti benefici in termini di sicurezza, di riduzione del rischio e di qualità della circolazione ai cittadini.

Si tratta di un’occasione importante per la manutenzione di ponti, viadotti, segnaletica e per rimettere a nuovo tante strade ormai in condizioni pericolose. Grazie al ministro De Micheli che ha voluto questi finanziamenti e li ha messi velocemente a disposizione delle province, ora questi soldi vanno spesi presto e bene”.