Alba, via l’elisoccorso dalla Zona H. Al suo posto campi per il basket e il beach volley

Si arricchirà presto di due impianti sportivi la zona del Parco Boblingen di Alba, la grande zona verde prospiciente alla cittadella degli studi e al Centro Giovanile H Zone.

Qui l’Amministrazione guidata dal sindaco Carlo Bo punta infatti ad approfittare del previsto spostamento della pista di atterraggio dell’elisoccorso per realizzare al suo posto un campo da pallacanestro e uno per la pratica del beach volley. L’intervento verrà in parte finanziato dagli oneri di urbanizzazione di cui la Dimar Spa si è fatta carico per poter procedere alla realizzazione – il cantiere è partito da poche settimane – del nuovo ipermercato da tempo progettato in zona San Cassiano.



"Nell’accordo col Comune – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio – era previsto che parte degli oneri a carico dell’azienda venisse scomputata in favore della realizzazione, da parte della stessa, di un impianto sportivo che doveva sorgere proprio in prossimità del nuovo ipermercato. Come Giunta abbiamo però valutato di scegliere una strada diversa. Ovvero che quegli oneri venissero monetizzati e che il Comune a realizzare l’opera, in una zona della città che potesse però assicurare all’impianto una maggiore fruizione. Abbiamo così deciso di integrare quanto già pagato dalla Dimar, così da poter realizzare non uno, ma due impianti: quello da pallacanestro e anche uno da beach volley".



Per il momento, l’assessore preferisce non anticipare la previsione di spesa messa in conto per l’intervento, nell’attesa di parlarne prima nella competente Commissione Bilancio del Consiglio comunale: la relativa seduta, in programma nei giorni scorsi, è stata rinviata per le ben note misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus.



Spiega invece che "entrambi i campi saranno recintati e illuminati, così da consentirne anche l’utilizzo notturno, e che per quello da basket si è optato per una pavimentazione in gomma, più sicura di una in cemento".



Quali i tempi di realizzazione? "Se tutto andrà come previsto i due campi saranno realizzati e aperti entro pochi mesi, possibilmente già per l’estate", spiega ancora l’assessore.



Decisivi saranno anche i tempi di spostamento della piattaforma di atterraggio dell’elisoccorso: "Il nuovo spazio realizzato nella zona Pip di viale Artigianato è praticamente terminato, dotato di tutte le infrastrutture necessarie. Attendiamo solamente la stagione primaverile per completarlo coi lavori di asfaltatura. Dopodiché, una volta traslocato il servizio, potremmo procedere con questo secondo cantiere".