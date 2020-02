Coronavirus, raffica di disdette negli alberghi della Granda: le autorità di alcuni Paesi sconsigliano di venire in Piemonte

E' l'economia, lo stanno dicendo tutti, la vera vittima del Coronavirus.

Stamattina in un incontro in Confcommercio, a Cuneo, sono stati presentati numeri da bollettino di guerra, che riguardano il turismo, le attività di somministrazione, gli esercizi commerciali e i servizi in gerenale.

In provincia di Cuneo le disdette per le strutture ricettive si aggirano attorno al 70%. Il turismo d'affari, che in certe zone della provincia, in particolare per il capoluogo, costituisce una voce importantissima, ha visto perdite fino all'85%.

Non solo disdette. Ci sono anche le mancate prenotazioni, come evidenzia Marinella, che gestisce, a Limone Piemonte, il Limone Palace.

"Le settimane bianche sono praticamente state tutte cancellate - spiega. La situazione è incredibile. Disdette una dietro l'altra e nessuna prenotazione. Ci è arrivata una mail dalla Svezia con la quale, appunto, un cliente disdice il viaggio in quanto le stesse autorità svedesi sconsigliano come meta la nostra regione. Ma di cosa stiamo parlando? Di un caso accertato e di 5 in fase di accertamento? Le autorità devono intervenire e assicurare che non c'è alcun rischio a viaggiare in Italia, tantomeno in Piemonte". (FOTO ALLEGATA)

Il mondo economico si sta sollevando contro delle disposizioni che stanno creando danni devastanti al mondo economico e al settore del turismo. Stasera alle 19.45 in Regione si farà l'ennesimo punto e si capirà se le misure adottate per questa settimana saranno prorogate anche per la prossima.