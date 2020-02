E' ufficiale: Boves e Peveragno avranno un unico corpo intercomunale di Polizia Locale

È stata firmata oggi, giovedì 27 febbraio, la Convenzione per la gestione associata e coordinata delle funzioni di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa tra i Comuni di Boves, in qualità di capofila, e Peveragno.

Come riporta la convenzione stessa, “La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una più incisiva presenza per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela del consumatore, la prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali […]”.