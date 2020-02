Emergenza Coronavirus: sospesa la domenica al museo del 1° marzo

Attenzione. Domenica 1° marzo sarà sospesa l’iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo che prevede, in tutta Italia, l’ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dello Stato ogni prima domenica del mese.

Si tratta di una misura puramente cautelativa per cercare di ridurre la possibilità di contagio da COVID-19.

Ricordiamo che la “Domenica al Museo” è un’iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura dello Stato, ogni prima domenica del mese.

Dall’estate del 2014, grazie alla domenica al museo, sono state circa 15 milioni le persone che hanno visitato gratuitamente i musei e i parchi archeologici dello Stato. Un’iniziativa molto amata dalle famiglie, che hanno così riscoperto e si sono riavvicinate al patrimonio culturale italiano.