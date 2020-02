Entro stasera i turisti torneranno in Piemonte, l'assessore Icardi ad Alassio: "Siamo qui per portarli a casa, positivi e negativi" (Video)

Gli ospiti piemontesi ancora presenti all’interno dell’hotel di Alassio dove è stato registrato il primo caso ligure di coronavirus torneranno in Piemonte entro questa sera. La situazione si è sbloccata a seguito di un colloquio telefonico tra i presidenti di Regione Liguria e Regione Piemonte Giovanni Toti e Alberto Cirio.

E’ intanto arrivato ad Alassio da Torino Luigi Genesio Icardi, assessore alla Sanità della Regione Piemontese, che è subito andato presso le due strutture, il ‘Bel Sit’ e ‘Al Mare’, dove all’interno sono presenti molti turisti piemontesi, bloccati da alcuni giorni. "Siamo venuti a prenderli per portarli a casa, positivi e negativi – ha detto Icardi - stiamo aspettando gli ultimi tamponi per poter effettuare una distinzione tra negativi e positivi asintomatici che avranno un trasporto differenziato. Per i positivi sintomatici, i sanitari faranno delle precise valutazioni e saranno trasportati con dei mezzi idonei, con delle ambulanze, e portati ovviamente in ospedale in Piemonte. Per gli altri è prevista una sorveglianza attiva molto serrata, presa in carico dai dipartimenti di prevenzione e dai servizi di igiene pubblica, e se le loro condizioni cliniche dovessero aggravarsi saranno certamente adottati tutti i provvedimenti sanitari adeguati e necessari”.

