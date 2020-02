Le Fondazioni bancarie di Beppe Ghisolfi approdano in Albania

Le Fondazioni bancarie di Beppe Ghisolfi salpano dall'Italia e sbarcano in Albania, Paese il cui ordinamento legislativo e finanziario si sta in parte avvicinando a quello europeo dopo l'ottenimento della preadesione e il riconoscimento del diritto a utilizzare quote importanti di fondi strutturali.

In tempo di emergenze internazionali che stanno scoraggiando sempre più iniziative in Asia e in Cina, l'Albania viene presa in considerazione da un crescente numero di investitori italiani ed europei per la sua vicinanza geografica, e ciò rende strategico il Manuale di Navigazione come aiuto a compiere sul luogo le scelte migliori e meglio ponderate di investimento finanziario e imprenditoriale a seconda dei settori in fase di sviluppo nel Paese balcanico a 80 minuti di volo aereo da Piemonte e Lombardia.

In questa ottica, il best sellers numero 4 del Banchiere scrittore di origine Fossanese è stato omaggiato, per il tramite dell'inviato Alessandro Zorgniotti, all'on. Architetto Gjon Radovani, in precedenza Viceministro alle aree urbane e promotore di importanti iniziative in campo economico-urbanistico.



Radovani, che due anni fa si recò in missione ufficiale nella città di Fossano all'interno dei progetti di amicizia fra Piemonte e Albania, ha elogiato l'alta qualità narrativa e formativa dell'opera editoriale del Prof. Ghisolfi, giudicandola funzionale allo stesso cammino di avanzamento europeo di sistemi economici e sociali emergenti come quello di Albania, i cui assetti istituzionali e di governo dei mercati finanziari e creditizi potrebbero senza dubbio trarre impulso proprio dal potenziamento di strumenti quali le Fondazioni per promuovere il reinvestimento di parte dei frutti della crescita economica - e della redditività dei volumi delle attività bancarie - nei settori sociali, sanitari, artistici e della formazione.



Sono diversi i punti di contatto fin da ora esistenti, a partire per esempio dalla presenza importante e capillare in Albania di Intesa San Paolo Bank, società del Gruppo italiano Intesa San Paolo che a sua volta ha come azionista rilevante la Compagnia di San Paolo guidata da Francesco Profumo, presente in questo quarto Manuale di Navigazione.