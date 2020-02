Rifiuti abbandonati a Busca, vicino alle Poste: individuati alcuni responsabili grazie alla telecamera

“La telecamera – spiega l’assessore all’Ambiente Diego Bressi - è regolarmente utilizzata dalla Polizia Locale ed è posizionata a rotazione in diversi zone del territorio comunale, specialmente in quelle in cui sono maggiormente necessari i controlli, allo scopo di eliminare l’uso non appropriato dei cassonetti e gli abbandoni fuori regola”.



"Ricordo ai cittadini – sottolinea l’assessore - che possono, anzi devono, segnalarci ogni disguido all’indirizzo email raccolta.rifiuti@comune.busca.cn.it “.



Intanto, in tema di sicurezza stradale, la Polizia Municipale fa sapere che sarà incrementato l’uso degli autovelox.