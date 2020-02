Rifreddo: l'amministrazione chiede una strategia unica sulle aree montane e un piano d'investimento per i piccoli comuni

La richiesta di avviare un Piano Nazionale per i piccoli Comuni, le aree rurali e montane del Paese al fine della prevenzione del dissesto idrogeologico, la lotta ai cambiamenti climatici, il riuso dei beni immobili e il contrasto al consumo di suolo ma anche quella di accelerare i piani per l’infrastrutturazione digitale delle aree montane del Paese, sbloccando i cantieri nei Comuni montani del Piano nazionale della banda ultralarga, consentendo di ridurre il divario digitale che vede oggi oltre 3.900 Comuni montani sprovvisti di linea dati veloce oppure quella di predisporre una serie di benefici fiscali per le micro-attività diffuse nelle aree montane.

“Abbiamo - ha spiegato il primo cittadino Cesare Cavallo - accolto con molto piacere l’invito di Uncem ad impegnarci direttamennte nel chiedere ciò che serve ai nostri territori montani. Territori che, pur rappresentando ben il 55 per cento del territorio italiano purtroppo spesso sono ai margini delle agende politiche di Governi e Parlamento. Una situazione che deve cambiare perché ridare slancio alle aree interne non è solo vitale per la soppravivenza dei nostri comuni ma per l’intero sistema Italia”.