Sanfrè, addio a suor Maria Caritas. Cordoglio nella comunità delle Pie Discepole del Divin Maestro

La comunità delle Pie Discepole del Divin Maestro di Sanfrè piange la scomparsa di suor Maria Caritas, all’anagrafe Margherita Marengo. La religiosa aveva 89 anni e dal 2003 viveva nella residenza Villa Loreto, dopo aver svolto diversi incarichi, tra cui quello di cuoca, presso altre strutture della Congregazione.

In ogni sua esperienza aveva sempre a cuore la preghiera, alla quale si dedicava per rafforzare quella fede e quella vocazione che l’ha sempre accompagnata nella sua lunga vita consacrata.

Suor Maria Caritas era malata da tempo ma, nonostante la sofferenza, mai un lamento è uscito dalla sua bocca, ma un semplice sorriso per chiunque si avvicinasse al suo letto per un saluto. “Una donna dolce nell’animo, che metteva il cuore in ogni cosa che faceva e si è sempre distinta per la sua grande generosità”, così la volontaria paolina Rita Gullino, che la ricorda per l’altissimo esempio che ha dato a chi l’ha conosciuta.

Il funerale si terrà alle ore 15 di oggi (venerdì 28 febbraio) nella chiesa della residenza Villa Loreto (via della Valle, 89). L’ultimo viaggio di suor Maria Caritas sarà verso il cimitero di Sanfrè, dove riposerà in pace per sempre.