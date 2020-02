Savigliano: convenzione con l’AiPo per la messa in sicurezza degli argini del torrente Mellea

Inserito nella prima variazione di bilancio anche il trasferimento dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (Tipo) da 135 mila euro per lavori di difesa del territorio comunale dal Torrente Mellea (IV lotto), per la progettazione degli argini.

Un impegno reso possibile dalla Convezione stipulata con l’AiPo, firmata la quale saranno trasferiti i fondi.

La bozza della convenzione è stata portata e approvata nel Consiglio di ieri sera, dopodiché il documento si completerà e si sottoscriverà con l’AIPo.

Si tratta della progettazione definitiva ed esecutiva del quarto lotto, con cui si potrà poi procedere con i lavori effettivi.

Gli altri tre lotti per la messa in sicurezza del Mellea sono già stati conclusi. Per l’ultimo lotto in questione si reso necessario l’aggiornamento della progettazione definitiva – rispetto a quella originale del 2010 – cui deve seguire la progettazione esecutiva. Nel 2017 infatti uno studio specifico dell’AIPo ha definito nuovi parametri di riferimento (es: portata) sui quali basare la progettazione. “Lo studio dell’AIPo ha messo in evidenza la necessità di adeguare la progettazione del quarto lotto - spiega l’assessore ai lavori pubblici Edilio Camera – anche in seguito all’esplicita richiesta in tal senso inviata da AIPo al comune di Savigliano nella seconda metà di ottobre 2017. A ciò si è aggiunta la necessità di produrre nuovi elaborati, previsti dalla normativa in vigore dal 2016, quali ad esempio approfondimenti geologici e geotecnici, da allegare alla progettazione stessa”.

Grazie all’approvazione del Consiglio Comunale di ieri, avvenuta all’unanimità, si potrà ora procedere con la sottoscrizione della convenzione fra AIPo ed il comune di Savigliano e subito dopo alla progettazione del quarto lotto.

Una volta ultimata ed approvata la progettazione definitiva ed esecutiva del quarto lotto si dovrà seguire un nuovo iter procedurale per avviare la realizzazione dell’opera.

Nonostante il protrarsi delle tempistiche, durante l’alluvione di novembre 2019 a Savigliano, il Mellea è rimasto negli argini, eccezion fatta per strada Rosalia che era stata portata via e ricostruita grazie alla legge che prevede interventi di emergenza su danni causati da gravi calamità naturali. L’Amministrazione ha reperito i fondi necessari utilizzando l’avanzo di Amministrazione e ha affidato direttamente alla ditta Somoter di Borgo S. Dalmazzo l’esecuzione dei lavori.

In quaranta giorni la strada è stata ripristinata e gli argini del Mellea rinforzati da una solida scogliera. Il passaggio sarà riaperto verso primavera.